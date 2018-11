Digitalisierungs-Workshop soll Betrieben neue Chancen aufzeigen. Am 7. November machen die Vortragenden Station in der Fachhochschule Kärnten in Spittal. Auch die Gründer von "MyAcker.com" sind dabei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gründer Christoph Raunig, Daniela Willer, Gründer Patrick Kleinfercher und Tanja Schneider © KK/myacker.com

Neue Technologien bedeuten große Herausforderungen – oder aber auch große Chancen. Im Rahmen der „Wissen wirkt weiter“-Roadshow versuchen das Land Kärnten, die Wirtschaftskammer, der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF), die Industriellenvereinigung und die Fachhochschule Kärnten vor allem letzteres aufzuzeigen.

Am kommenden Mittwoch (7. November, 17 Uhr) macht man an der FH Kärnten in Spittal Station. Neben verschiedenen Workshops, etwa für Digitalisierungs-Strategien oder neue Formen der Mitarbeiterführung, erzählen auch die beiden Gründer von „MyAcker.com“ über ihr digitales Geschäftsmodell. Christoph Raunig und Patrick Kleinfercher managen von Möllbrücke aus mehr als 4000 Ackerparzellen für fast 1000 Kunden in Österreich. Via Internet können die Kunden ihr Wunsch-Gemüse anpflanzen lassen und bekommen es schließlich geliefert. „Wir haben traditionelles Handwerk und Internet zusammengeführt“, erzählt Christoph Raunig.

Die Teilnahme an der Veranstaltung und den Workshops ist für alle Interessierten gratis. Anmeldungen sind unter www.wko.at/kt/unternehmen-digital möglich