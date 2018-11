Facebook

Ingrid Trupp, Margit Kircher-Demschar, Karin Meließnig, Eveline Skalla-Sittlinger, Doris Micheler © KK/Kiwanis

Der Kiwanis Club Spittal-Porcia startete nach der Sommerpause mit der Amtsübergabe an die neue Präsidentin in das neue Klubjahr. Eveline Skalla-Sittlinger steht nun den wohltätig sehr aktiven Damen vor und tritt in die Fußstapfen von Ingrid Trupp. Unterstützt wird die neue Präsidentin von Sekretärin Doris Micheler, Schatzmeisterin Karin Meließnig, Präsidentin elect Margit Kircher-Demschar und Past-Präsidentin Trupp. Als nächstes wohltätiges Projekt steht wieder der Verkauf des Kiwanis-Adventkalenders vor der Tür. Dieser wurde in diesem Jahr von der Künstlerin Barbara Laggner gestaltet. Der Erlös kommt wie immer karitativen Zwecken im Raum Oberkärnten zu Gute.