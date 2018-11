Als einziges Museum in Kärnten wurde dem Frühmittelalter Museum Carantana in Molzbichl das Museumsgütesiegel verliehen.

Österreichischer Museumspreis ging heuer an das Frühmittelalter Museum Carantana in Molzbichl bei Spittal © Rie-Press

"Die Jury hat nach eingehender Prüfung festgestellt, dass das Frühmittelalter Museum Carantana die geforderten nationalen und internationalen Museumsstandards erfüllt.“ Mit diesen Worten wurde an Kurt Karpf, Obmann des Vereins „Historisches Molzbichl“, erstmals das Österreichische Museumsgütesiegel verliehen. Preiswürdig war für die Jury das Museum Carantana in Molzbichl bei Spittal, welches als einziges Museum Kärntens heuer mit dem Gütesiegel ausgezeichnet wurde. Bei zwei weiteren Kärntner Museen (Teurnia und Werner Berg) wurde das Gütesiegel, welches für fünf Jahre zuerkannt wird, verlängert. Neben der allgemein guten Führung wurde vor allem die „hervorragende wissenschaftliche Betreuung des Museums“ hervorgehoben. „Besonders der neu erbaute, in Architektur und Ausstattung der frühmittelalterlichen Klosterkirche nachempfundene Ausstellungsraum mit den kunsthistorisch bedeutenden Flechtwerksteinen stellt eine ideale Symbiose von Design und Inhalt dar und besticht durch die in unmittelbarer Nahsicht präsentierten Originale“, führte die Jury unter dem Vorsitzenden Wolfgang Meighörner in ihrer Bewertung aus. „Es waren wirklich umfangreiche Bewerbungsunterlagen erforderlich. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir den nationalen und internationalen Kriterien entsprochen haben“, sagt Kurt Karpf, Historiker und Archäologe.

