Die Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes wurde mit einem 1000 Euro Wertgutschein bedacht. Lidl in Möllbrücke steht nun für Kunden wieder offen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Possegger, Sabine Eichberger, Olga Altersberger, Ralph Auer, Eveline Keuschnig, Gerald Preimel, Gertrude Hofer, Thomas Kreuzer © KK/Lidl Österreich/Franz Neumayr

Nach mehrwöchiger Umbauzeit hat am 31. Oktober die Lidl-Filiale in Möllbrücke, Gemeinde Lurnfeld, wieder eröffnet. Und zwar mit einer Spende: Im Zuge der Neueröffnung hat Franz Possegger, Vertriebsleiter bei Lidl Österreich, einen Wertgutschein von 1000 Euro an Sabine Eichberger und Olga Altersberger von der Teamtafel Österreich des Roten Kreuzes übergeben. Das Unternehmen engagiert sich seit Jahren für eine gute Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen wie Caritas, Rotem Kreuz, Soma- oder Vinzimärkten.