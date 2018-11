Nachdem in Rattendorf und in Waidegg Dämme gebrochen waren, unternimmt das Amt für Wasserwirtschaft nun alles, um das Wasser wieder in das Flussbett zurückzuführen.

Langsam geht das Wasser im Talboden von Waidegg zurück © LEOPOLD SALCHER

Nach wie vor macht aber die Gail auf Höhe Waidegg Probleme. Jetzt zeigt sich erst die Dimension des Schadens, den das Hochwasser angerichtet hat. Auf einer Länge von rund 200 Meter ist der rechtsseitige Damm nicht mehr vorhanden, die Gail teilt sich an dieser Stelle in zwei Hälften, etwa die Hälfte der Wasserführung ergießt sich auf die südlichen Talfelder und fließt etwa zwei Kilometer Richtung Rattendorf. Der dortige Ringdamm hält das Wasser von der Ortschaft ab, heute wurde oberhalb der Gailbrücke in Rattendorf von Baggern des Amtes für Wasserwirtschaft der Damm vertieft und eine Rinne ausgehoben. In dieser Rinne kann jetzt das am Land anstehende Wasser wieder in das Flußbett zurückgeführt werden.