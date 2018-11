Dauerregen und so dichter Nebel, dass man die Hände nicht mehr vor seinen Augen sah, waren am Donnerstag widrige Umstände für Mitarbeiter des Störungsdienstes.

Kelag-Monteur beim Absichern eines Strommasten © WERNER HOPFGARTNER

Dauerregen, dichter Nebel, steiles Gelände und die Gefahr von Erdrutschen. Das waren am Donnerstag die Arbeitsbedingungen von Kelag-Monteur Werner Hopfgartner am Gußnigberg in Stall im Mölltal. Aber nicht nur er setzte sich diesem risikoreichen Unterfangen aus, sondern mit ihm weitere 200 Mitarbeiter des Kelag-Störungsdienstes.

Hochbetrieb auf der Kelag-Dienststelle in Spittal am Feiertagmorgen © WERNER HOPFGARTNER

