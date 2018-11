Facebook

Die Kelag-Monteure erhielten für die Materiallieferungen in unwegsamem Gelände Unterstützung von einem Hubschrauber © KK/KELAG

Holzmasten für 20-kV-Leitungen kamen in Innerkrems, in Rettenbach (Mörtschach) und in Allas (Großkirchheim) am Mittwoch mit dem Hubschrauber angeflogen. Karl Schoaß von der Kelag Instandhaltung, sagt, dass zwei Hubschrauber im Einsatz standen, um diese Materialtransporte im unwegsamen Gelände durchzuführen. Die Stromversorgung, die nach den Unwettern in einigen Regionen Oberkärntens unterbrochen war, ist nun bis auf einzelne Bergabschnitte im Bezirk Spittal wieder hergestellt.

Karl Schoaß von der Kelag Instandhaltung © WILLI PLESCHBERGER