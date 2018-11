Facebook

Pkw-große Steine donnerten in Lainach ins Tal. Der größte hat ein Gewicht von rund 50 Tonnen © Camilla Kleinsasser

Ein Bild der Verwüstung bot sich am Mittwoch in Lainach, Gemeinde Rangersdorf: Unmengen an Material hatte der Grenzbach zu Winklern – auch Diebsbach genannt – Montag am späten Abend tosend ins Tal befördert und auch Teile der Ortschaft Zwischenbergen (Winklern) getroffen. Darunter riesige Steine. Einer allein hätte gereicht, um ein Haus zu zerstören.

Zum Glück hatte sich die Mure oberhalb der kleinen Siedlung an der Geschiebesperre geteilt, sonst wären die Schäden vermutlich noch größer ausgefallen. Dennoch ist Schlamm und Geröll in Häuser eingedrungen, ein Auto wurde von der Mure mitgerissen. „Das war ein Ereignis, wie es alle 150 Jahre erwartet wird - ein so genanntes Bemessungsereignis. Der Verbauungsgrad des Baches ist für sein Gefährdungspotenzial noch zu gering“, sagt Wilfried Klaus, Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV). "Deshalb sind hier Objekte in der gelben und roten Zone. Sie stehen schon länger, als es die Zonenplanung gibt." Die Situation im Graben werde nun nach dem Ereignis, das Veränderungen im Gerinne mit sich brachte, neu bewertet und zu entsprechenden Maßnahmen führen.

Ununterbrochen im Einsatz

Seit Dienstagfrüh sind, koordiniert von der WLV, 15 bis 20 Bagger, LKW, Traktoren und schwere Maschinen rund um die Uhr vor Ort im Einsatz, um die B 106 Mölltalstraße frei zu legen, für den Verkehr zumindest einspurig wieder zu öffnen sowie Verklausungen zu beheben. Ein rund zwei Kubikmeter großer Fels steckte etwa unter der Brücke, wo der Diebsbach unter der B 106 hindurch zur Möll rinnt. „Der Brocken musste händisch mit Ketten angehängt und dann per Schreitbagger herausgezogen werden“, schildert Straßenmeister Karl Dullnig. Bis dahin strömte der Bach über die Straße. Auch die Möll hatte sich wegen Verklausungen und Verschlammung über rund 500 Meter Länge ein neues Flussbett über die Wiesen gesucht. Drei Bagger sind mit Erdbewegungsarbeiten im eigentlichen Flussbett beschäftigt, damit die Möll wieder ihren normalen Lauf nehmen kann.

MURE 30.000 Kubikmeter Material sind nach einer groben Schätzung von Wilfried Klaus in Lainach mit der Mure durch den Grenzbach zu Winklern ins Tal gerauscht: „Eher noch mehr“. Die Bewohner waren evakuiert worden.

Gefahr bleibt aufrecht

Die Gefahr bleibt bei weiteren Niederschlägen aufrecht. Klaus: „Wir arbeiten daher an der Räumung des Geschiebeckens am Grabenausgang sowie des Baches von dort bis zur B 106. Dann schütten wir einen temporären Leitdamm auf, um die Gefährdungslage für die hauptbetroffenen Objekte rasch zu verbessern.“ Klaus rechnet mit einem Millionenschaden allein im Mölltal. Am Vormittag ist auch das Bundesheer angerückt, um die Bürger und Feuerwehren dabei zu unterstützen, den Schlamm aus den Kellern zu bringen.

Wir arbeiten rund um die Uhr mit Wasser- und Straßenbauamt, Gemeinde und Einsatzkräften zusammen. Zweimal täglich besprechen wir uns bei einer Sitzung. Wilfried Klaus, WLV

34 Bäche zu kontrollieren

Laut Rangersdorfer Bürgermeister Franz Zlöbl haben zwei betroffene Häuser seit Montagnacht kein Wasser: „Die Privatwasserleitungen wurden zerstört. Wir müssen jetzt schauen, dass wir da eine provisorische Lösung finden, etwa indem wir von einer anderen Leitung etwas herlegen.“ Laut Zlöbl war die Feuerwehr schon zwei Tage vor dem eigentlichen Unwetter im Einsatz: "In Brenntratten und im Zlattental konnten Muren abgewendet werden. Große gefährliche Bäume wurden schon vorher herausgeschnitten. Die Gemeinde hat insgesamt 34 Bäche, die zu kontrollieren sind. Danke an die Feuerwehr und auch Privatleute, die hier seit Tagen im Einsatz sind."

Lainach: Mölltalstraße wird von Muren frei geräumt Im Akkord und perfekt aufeinander abgestimmt arbeiten an die 20 Bagger, Lkw und schwere Maschinen in Lainach, um die B 106 Mölltalstraße frei zu bekommen. Eine Mure hat den Ortsteil Montag am späten Abend verwüstet. Riesige Felsbrocken von jeweils bis zu 50 Tonnen sind ins Tal gedonnert. In die Keller der Häuser ist zwar Schlamm eingedrungen, massivere Schäden sind zum Glück ausgeblieben. Die Steine sind zum Teil so groß wie Pkw. Zum Glück sind sie nicht in Häuser gekracht. Mit dem Schreitbagger wurden Felsbrocken aus diesem Brückenschacht herausmanövriert, damit der so genannte Diebsbach wieder seinen normalen Weg nehmen kann und nicht mehr über die Straße fließt. Auch im Diebsbach, der die Schlamm- und Geröllmassen mit sich führte, wird gearbeitet. Durch ein Geschiebebecken wurde die Mure zum Glück geteilt. Hier fließt normalerweise die Möll. Wegen Verklausungen und Verschlammung hat sie sich ein neues Flussbett über die Wiesen gesucht. Es wird daran gearbeitet, die Möll wieder in ihren gewohnten Lauf zu bringen. Die B 106 zwischen Lainach und Winklern war vormittags nocht gesperrt. Ob am Nachmittag aufgesperrt werden kann, ist noch nicht sicher. Das Bundesheer ist am Vormittag angerückt, um zu helfen. So stellte sich die Lage vor Ort noch am Dienstagmorgen dar.

