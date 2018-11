Facebook

Die Gefahr für Menschen bleibt weiter hoch © Raunig

In den von den Unwettern schwer getroffenen Gebieten in Oberkärnten laufen die Aufräumarbeiten am Donnerstag seit den frühen Morgenstunden wieder auf Hochtouren. Das Lesachtal ist über Osttirol zumindest für die Einsatzkräfte erreichbar. Das Bundesheer ist im Zuge eines Assistenzeinsatzes weiterhin vor Ort.

Die Bevölkerung wird mit dem Nötigsten versorgt, ist aber weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt wieder Strom noch eine aufrechte Telefonverbindung. Neue Regenfälle erschweren die Arbeiten und lassen die Bewohner erneut das Schlimmste befürchten. Wir halten Sie im Live-Ticker über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

13.43 Uhr - Fluten überschwemmten Pizzeria

Einen dramatischen Höchststand hat nach den Regenfällen auch der Pressegger See östlich von Hermagor angenommen. "Die Pizzeria zum Alois ist komplett abgesoffen", sagt Betreiber Heinz Wallner, der das Bild von einem Tretboot aus aufgenommen hat. Die Pizzeria "Zum Alois" wurde überflutet Foto © Wallner

13.23 Uhr - Alarm: Menschen sollen Kirche meiden

Um 14 Uhr beginnt in der Gemeinde Mörtschach im Mölltal die Kirche. Aufgrund der starken Regenfälle wird die Messe heute ausfallen. Es wurde erneut Zivilschutzwarnung ausgelöst. "Die Menschen sollen zu Hause bleiben. Da ist es sicherer. Es drohen weitere Hangrutschungen", heißt aus der Landesalarmwarnzentrale. Vor allem die Güterwege sollen gemieden werden. "Bitte zu Hause zu bleiben, das Radio einzuschalten, gefährdete Bereiche meiden und den Anweisungen der Einsatzorganisationen zu folgen", sagt Bürgermeister Richard Unterreiner.

Im Mölltal haben regnet es weiterhin Foto © Fercher

13.02 Uhr - Villach kämpft gegen die Wassermassen

Zur Stunde ist es in Villach ruhig. Laut Feuerwehr gibt es keine aktuellen Einsätze. Man ist jedoch im Stadtgebiet damit beschäftigt, die Wassermassen wieder zu beseitigen. Der Wasserpegel ist immer noch extrem hoch und es hat auch wieder zu regnen begonnen. Situation in Villach: Situation in Villach

12.37 Uhr - Lesachtaler werden versorgt

Das Lesachtal ist mittlerweile von Osten her einspurig für Einsatzfahrzeuge erreichbar. Die Bevölkerung wird mit dem notwendigsten versorgt. Laut Bürgermeister Johann Windbichler sei es mit den Feuerwehren gelungen, die Außenorte der Gemeinde erreichbar zu machen. Weiterhin habe man es mit großen Erdrutschen zu tun, die beseitigt werden müssen. Stromversorgung gebe es nur punktuell. "Das Militär ist vor Ort und hilft", sagt Windbichler

12.10 Uhr - Wetterwarnungen für Hermagor und Spittal

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat für die Bezirke Hermagor, Spittal und Villach-Land sowie den Bereich der Karawanken wieder eine Wetterwarnung ausgegeben. Die Niederschläge sollen aber bis zum Abend abklingen. Laut dem hydrographischen Dienst des Landes Kärnten waren die Pegelstände der Flüsse am Vormittag im Normalbereich. Größere Hochwasser wurden nicht prognostiziert.

11.54 Uhr - Überblick über Krisengebiete

Wer sich ein Bild über das ganze Ausmaß der Überflutungen in Oberkärnten machen will, kann das über hora.gv.at tun. Auf einer Luftkarte wird genau gezeigt, wo Flüsse über die Ufer getreten sind. Ein Blick auf Rattendorf und Umgebung Foto © hora.gv.at

11.35 Uhr - Spektakuläre Rettung

Tirol-Netz-Mitarbeiter mussten einen Strommasten beim Bahnhof Mittewald aufgrund von Unterspülungen gegen umfallen sichern. Da aufgrund der Schäden durch die Unwetter kein Zugang zum sichern am Boden möglich war, wurden sie mit einem Hubschrauber zum gegenüberliegenden sicheren Gelände des Strommastens geflogen.

Da sich die Sicherung des Mastens schwieriger und zeitlich länger als gedacht herausstellte, konnten die Mitarbeiter nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr vom Hubschrauber abgeholt werden. Sie wurden von der Bergrettung Lienz vom Sicherungsgelände zurück über den Bach geborgen und in Sicherheit gebracht. Die Mitarbeiter wurden abgeseilt Foto © Brunner Images

11.14 Uhr - 200 Arbeiter sorgen für Strom

Schritt für Schritt wird auch die Stromversorgung in den Krisengebieten wiederhergestellt. 200 Kärnten-Netz-Mitarbeiter sind derzeit im Einsatz. Laut Kelag-Sprecher Josef Stocker sind derzeit noch mehrere 100 Kunden unversorgt. "Es ist einfach wahnsinnig viel zerstört worden und das Gelände ist für unsere Mitarbeiter oft nur schwer zu erreichen", sagt Stocker.

Gute Nachrichten gibt es aus Osttirol. Dort wurde die Stromversorgung zu 100 Prozent wiederhergestellt.

10.57 Uhr - Dammbruch in Presseggen

In Presseggen/Hermagor ist ein Damm auf einer Länge von 200 Metern eingebrochen. Ein Erkundungstrupp des Bundesheeres ist unterwegs. Lagebesprechung der Pioniere Foto © KLZ/Kimeswenger

10.49 Uhr - Baumschnittarbeiten gestoppt

Aufgrund der stark einsetzenden Regenfälle müssen die Pioniere die Baumschnittarbeiten aus Sicherheitsgründen im Lesachtal einstellen. Der Flugbetrieb ist wegen Schlechtwetters ebenfalls unterbrochen. In der Mauthner Klamm ist eine Zuleitung einer Hauptwasserleitung gebrochen - derzeit sind keine Reparaturarbeiten dort möglich.

10.24 Uhr - Noch zahlreiche Straßensperren

B111 zwischen Kötschach und der Landesgrenze (Ausweichen über Arnoldstein und die A2)

B110 Plöckenpass Straße ab Mauthen

B90 Nassfeldstraße auf italienischer Seite, auf österreichischer Seite ist die Straße aber bis zur Grenze frei

L1 Pirkacher Straße ab Ötting in Richtung Unterpirkach

L29 Guggenberg Straße ab Hermagor

Paulitsch-Sattel bleibt vorerst gesperrt

10 Uhr - Keine Pause für die Einsatzkräfte

In ganz Oberkärnten sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren schon seit den Morgenstunden wieder auf den Beinen. Zahlreiche Keller müssen noch ausgepumpt werden. Vor allem in der schwer getroffenen Ortschaft Rattendorf in Hermagor haben die Einsatzkräfte noch alle Hände voll zu tun. Unterstützung kommt auch von den Helfern aus der Nachbargemeinde Kirchbach.

9.50 Uhr - Brücke musste gesperrt werden

Die Fußgängerbrücke über die Gail in Erlendorf (Gemeinde Arnoldstein) hat Wassermassen und angeschwemmten Material nur knapp standhalten können. Sie musste aber gesperrt werden. Es herrscht Lebensgefahr.

Das Betreten der Brücke ist verboten Foto © Lux

9.30 Uhr - Der Regen hat wieder begonnen

Die schlechte Nachricht zuerst: Es hat in den von Unwettern betroffenen Gebieten wieder regnen begonnen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Mengen gehen deutlich zurück. 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter sind in Oberkärnten laut ZAMG möglich. Also kein Vergleich mit den bisher gefallenen mehreren 100 Litern pro Quadratmeter. Die größten Regenmengen dürften am Nachmittag und am Abend fallen. Weil die Vorbelastung in Lesachtal, Gailtal und Drautal aber besonders hoch ist, können neuerliche Überflutungen nicht ganz ausgeschlossen werden.

