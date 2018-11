Die Ernährung im Herbst, Gesundheit und Motivation sowie natürliche Heilmethoden, ein Kasperlbesuch und ein klassisches Konzert sind interessante Veranstaltungen in der kommenden Woche in Oberkärnten.

Olympiasieger Fritz Strobl © KK/PATRICK BAURECHT

Tagesangebot

Das Tageszentrum Möllbrücke steht am Freitag, den 9. November ganz im Zeichen von komplementären Heilmethoden.

Ab 13 Uhr besteht die Möglichkeit Informationen über Energetik & Shiatsu, Heilmassagen, verschiedene Therapieformen, Fitness & Smoveys sowie Schüssler Salze einzuholen.

Angeboten wird auch eine Vortragsreihe:

Ab13.30 Uhr referiert Volker Kain zum Thema "Mit kleinem Aufwand gesund leben - weniger ist mehr!"

Über Grüne Kosmetik mit Workshop erzählt Gabriela Brunner ab 14.30 Uhr.

Olympiasieger Fritz Strobl gibt Einblicke in das Mosaik seines Erfolges ab 16 Uhr.

Kräuterkurs

Über wärmende Kräuter und Gemütsaufheller erfahren Besucher beim Kräuterkurs von Sabine Pepper.

Heute Montag, den 5. November, von 17 bis 18.30 Uhr im Landladl, Kirchgasse 53 in Gmünd. Anmeldungen unter Telefon 0664-750 578 30.

Ernährung im Alter

Ernährungsexpertin Christine Kleindienst gibt im Rahmen von FamiliJa Tipps für eine gesunde Ernährung im Alter. Beginn ist um 14 Uhr in der Kultbox in Mörtschach.

Plan B

Wie die eigene Motivation aus "unheilbar krank" zu "unglaublich gesund" verhilft erklärt der Oberkärntner Gernot Morgenfurt.

Am Dienstag, den 6. November stellt er sein Buch "Mit Plan B zum Erfolg" in der Massagepraxis von Christopher Kepold in der Bezirkshauptmannschaft, 3. Stock, um 19 Uhr vor. Bei freiem Eintritt können Besucher den Schilderungen des Para-Ski Sportlers lauschen. Telefon 0699-122 583 00.

Porcia Klassik

Das Carinthian Saxophonquartett + Gabriel Lipus (Gesang) musizieren die "Schubertiade" am Dienstag, den 6. November um 19.30 Uhr im Schloss Porcia (Ahnensaal).

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin