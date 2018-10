Facebook

Aufräumarbeiten im Bereich der Raggaschlucht sind im Gange © KURT SCHOBER JUNIOR

Neben dem massiven Murenabgang in Lainach (Rangersdorf) stellt auch die Raggaschlucht in Flattach die Einsatzkräfte vor eine große Herausforderung. Das Ausflugsziel, das auf gesicherten Holzstegen durchwandert werden kann, wurde von den tosenden Wassermassen Dienstagnacht komplett zerstört. Der Bach ist komplett verklaust und muss rasch ausgeräumt werden. Bagger stehen bereits im Einsatz.

So sah die Raggerschlucht noch im Sommer aus Foto © KK/NPHT/Klaus Dapra

