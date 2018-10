Facebook

Richard Werdinigg (Mitte) ist mit seinen Leuten und Material nach Rattendorf unterwegs © Jandl

Zusammenarbeit über die Bezirksgrenzen hinweg ist in diesen Hochwassertagen gefragter denn je. So gibt es am Mittwoch Villacher Hilfe für das von Überschwemmungen heimgesuchte Rattendorf im Gailtal. Richard Werdinigg, Oberbrandinspektor und stellvertretender Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, ist mit seinen Leuten mit Hilfsmaterial unterwegs. "Dieses kommt aus dem in Villach angesiedelten dezentralen Katastrophenlager. In diesem Fall um gegen den Schlamm und das Geröll anzukämpfen", sagt Werdinigg, der sich für die Tage des Hochwassers wie so viele andere extra Urlaub genommen hat.

