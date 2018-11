Facebook

Aufräumarbeiten in Flaschberg, Gemeinde Oberdrauburg © STRASSENBAUAMT SPITTAL

In den nächsten Wochen sind die Mitarbeiter der Straßenmeistereien ordentlich gefordert. Zahlreiche Straßen wurden aufgrund des Starkregens in den vergangenen Tagen überflutet, von Muren verlegt oder unterschwemmt. Betroffen sind laut Horst Tuppinger, Leiter des Straßenbauamtes Spittal die Mölltal Straße (B 106) zwischen Lainach (Rangersdorf) und Winklern. Hier verlegte ein massiver Erdrutsch die Straße. Hier wird mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden gearbeitet.

Die Lainacher Straße bei Rangersdorf Foto © STRASSENBAUAMT SPITTAL

Zwei Muren verlegten die Großglockner Straße bei Mörtschach und bei der Judenbrücke, ebenfalls Gemeinde Mörtschach. Die Straße ist in diesem Bereich halbseitig befahrbar. Die Apriacher Straße (Heiligenblut) und Fraganter Straße (Flattach) sind talseitig abgerutscht und ebenfalls nur halbseitig befahrbar.

Ein Bereich der Fraganter Straße ist halbseitig abgerutscht Foto © STRASSENBAUAMT SPITTAL

Seitens der Straßenmeisterei Greifenburg wurde die Sperre der Weißensee Straße und der Drautalstraße am Dienstag wieder aufgehoben. Die Plöckenpass-Straße ist ebenfalls wieder ohne Behinderungen von Oberdrauburg bis Kötschach-Mauthen befahrbar.

Mit Baggern stehen die Mitarbeiter der Straßenmeisterein derzeit auf der Pirkacher Straße in Oberdrauburg im Einsatz. Ein Problem stellt noch die Zwickenberger Straße in Oberdrauburg dar. Auch hier müssen massive Erdrutsche noch beseitigt werden, sie ist aber inzwischen wieder befahrbar.

Die Fahrt auf der Steiner Landesstraße (Dellach/Drau) ist aufgrund von Vermurungen zwar erheblich behindert, die Aufräumarbeiten sind im Gange.Die Amlacher Straße in Greifenburg ist nach wie vor für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Fellbacher Straße (Lind/Drau) ist inzwischen wieder frei.

