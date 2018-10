Soldaten des Pionierbataillons Villach sollen Lesachtal befahrbar machen. In Rattendorf sind 25 Häuser überflutet. Rund 2000 Haushalte in Kärnten haben noch keinen Strom. Wir berichten am Vormittag live von der Pressekonferenz des Landes-Krisenstabes.

Die Villacher Pioniere haben ob ihrer Leistungsfähigkeit einen internationalen Ruf © APA/HARALD LANG

Auf ihren ruhen die Hoffnungen der rund 1500 Bewohner des Lesachtales: Heute beginnen 57 Soldaten des Pionierbataillons 1 aus Villach unter dem Kommando von Oberst Volkmar Ertl die Straße von Kötschach Mauthen nach Maria Luggau zumindest einspurig wieder befahrbar zu machen, mit schwerem Gerät. Erdrutsche und hunderte von orkanartigen Stürmen entwurzelte und geknickte Bäume müssen beseitigt werden.

Erste Erkundungen haben gezeigt, dass Teile der Fahrbahn weggerissen wurden. Hier wird es jetzt an den Pionieren zusammen mit Experten der Straßenverwaltung und der Wildbachverbauung liegen, Lösungen zu erarbeiten. Der Bundesheer-Einsatz könnte längere Zeit in Anspruch nehmen. Zum Einsatz kommt schweres Räumgerät. Einstweilen ist die Polizeiinspektion Liesing dank Funkverbindungen ein wichtiger Kommunikationskontenpunkt zur Außenwelt. Der Handyempfang ist durch umgestürzte Umsetzermasten teilweise zusammengebrochen. Auch im Tuffbad warten 120 Gäste darauf, wieder abreisen zu können.

Lesachtal : Unwetterfolgen sind katastrophal

Live von der Krisenstab-Pressekonferenz

Der Krisenstab des Landes setzt sich heute um 9.30 Uhr erneut zusammen. Verantwortliche der Feuerwehr, des Bundesheers und des Landes treffen sich zur Lagebesprechung, bei der auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landeshauptmann Peter Kaiser, Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner und Landesrat Martin Gruber sein werden. Wir berichten live von der Pressekonferenz im Anschluss.

Lavamünd: Pegel sinkt, Straßensperren aufrecht

In Lavamünd gibt es Entwarnung, die Pegelstände gehen zurück. Die Durchflussmenge der Drau beträgt aktuell 927 Kubikmeter pro Sekunde. Straßensperre aufrecht, mobiler Hochwasserschutz ebenso, am Abend ist Wasser in die Keller am Drauspitz eingedrungen. Derzeit ist die Freiwillige Feuerwehr mit Pumparbeiten beschäftigt. Die Lavamünder beginnen langsam mit dem Abbau Foto © Klz/Martina Schmerlaib

Rattendorf überflutet

Kritisch ist die Situation nach wie vor in Rattendorf. Hier wurden 25 Häuser überflutet, die Menschen mussten die Nacht in Notunterkünften verbringen. Auch sonst bleibt die Lage im Gailtal angespannt. Mit Erkundungsflügen will man die Stellen ausmachen, an denen nun gefahrlos mit dem Aufräumen begonnen werden kann - am Vormittag waren nämlich noch immer einige Straßen gesperrt. Neben Überflutungen und Muren haben die Einsatzkräfte auch mit vom Sturm umgeworfenen Bäumen zu kämpfen.

Unwetter: Nun beginnt in Kärnten das große Aufräumen +

Auch das Mölltal wurde von Sturm und Hochwasser arg in Mitleidenschaft gezogen, das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abschätzbar. Im Möll-, Gail-, Lesach- und Lavanttal sind noch immer rund 2000 Haushalte ohne Strom. Die Techniker der Kelag sind im Dauereinsatz.

Am Donnerstag kommt der nächste Regen

Nach einer Wetterberuhigung am Mittwoch wird es am Donnerstag neuerlich nass. "Von Süden kommt die nächste Front auf uns zu. Das bedeutet neuerlich Regen“, sagt Reinhard Prugger von den „Meteo Experts“. Schwerpunkt des Niederschlags wird am Donnerstag wieder im Lesachtal, im Gailtal, im Drautal und Pustertal sein, aber auch in den Karawanken. Die Frage wird lauten: Wie stark wird sich der Pegelstand von Flüssen wie Drau und Gail beruhigen, bevor neuerlich Regen vom Himmel fällt?

Land unter: Bilder von der Sturm- und Hochwassernacht