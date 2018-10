Facebook

Der Fall wird am Landesgericht Klagenfurt verhandelt © Klz/Weichselbraun

Wegen grob fahrlässiger Tötung ist am Dienstag ein 36-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt vor Gericht gestanden. Er hatte im August 2017 in Oberkärnten einen auf der Fahrbahn liegenden Mann überfahren und getötet. Er bekannte sich hinsichtlich der Tat schuldig, bestritt jedoch die grobe Fahrlässigkeit.