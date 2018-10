Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Amlacher Brücke über die Drau © (c) Rieder Adalbert

Ab 20 Uhr werden am Montag in Amlach "die Schotten dicht gemacht". Die "Hochwasserwarnung erfordert eine Sperre der Straße zwischen der Wirtschaftsbrücke zur Verbandsdeponie und Unter- und Oberamlach", verlautbart die Stadtgemeinde Spittal an der Drau über ihre Facebook-Seite.

Das Straßenstück zwischen der Brücke zur Deponie und der alten Amlacher Brücke, die ohnehin wegen statischer Mängel und Gefahr in Verzug seit Monaten gesperrt ist, befindet sich nämlich in einer Senke. Daher herrscht starke Überflutungsgefahr. "Ab 16 Uhr wird die Stelle verstärkt kontrolliert. Ab 20 Uhr fix gesperrt. Dann sollten alle Amlacher zu Hause sein", betont Bürgermeister Gerhard Pirih. Die Bewohner kommen danach nicht mehr hinein oder hinaus aus dem Ort.

Sperre voraussichtlich bis Dienstagmittag

"Es ist geplant die Sperre zumindest bis Dienstagmittag aufrecht zu erhalten. Es wird aber Dienstagmorgen wieder eine Krisensitzung geben, bei der Näheres geklärt wird." Die Bewohner von Amlach kommen Dienstagfrüh allerdings dann nicht zur Arbeit. "Wir haben heute schon Flugzettel ausgeteilt und die Haushalte informiert", sagt Pirih. Für Notfälle für Einsatzkräfte gibt es einen Weg über den Kleinsasserhof und Zlan. "Dieser ist allerdings nicht für den Durchzugsverkehr!", betont der Bürgermeister.

Auch die Schüler der Höheren Schulen wurden in Spittal mittlerweile heimgeschickt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.