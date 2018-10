Facebook

Die Möll steigt in Möllbrücke rasant an © CAMILLA KLEINSASSER

Die Lage hat sich im Oberen Gailtal, im Lesachtal und entlang der Möll und Drau zwar leicht entspannt, in Anbetracht des Starkregens, der ab Mittag wieder zunimmt und seinen Höhepunkt Dienstagnacht erreichen wird, sind alle Feuerwehren in Alarmbereitschaft.

Aufgrund der starken Regenfälle und der zu erwartenden Überschwemmungen wird heute ab 14 Uhr die Drautalstraße (B 100) zwischen Möllbrücke und der Grenze zu Italien für den Durchzugsverkehr gesperrt. Ziel- und Quellverkehr bleibt möglich. Der Durchzugsverkehr wird über die Mölltal Straße (B 106) umgeleitet. Ab 17 Uhr wird der Bahnverkehr zwischen Spittal/Drau und Lienz ebenfalls eingestellt werden.

In Rosenheim (Gemeinde Baldramsdorf) wurde der mobile Hochwasserschutz bereits vormontiert.

Der mobile Hochwasserschutz in Rosenheim wurde bereits vormontiert Foto © Camilla Kleinsasser

Die Feuerwehr Möllbrücke rief Bewohner einer Siedlung auf, Sachgüter aus Kellern und überflutungsgefährdeten Bereichen wegzuräumen. "Bitte denken Sie auch daran, den ganzen Tag über einen regionalen Radiosender eingestellt zu haben, sodass Sie über die aktuelle Lage Rund um Möllbrücke am Laufenden sind", wendet sich die FF per Facebook an die Bürger.

Aufgrund des starken Wasseranstiegs der Möll im Bereich von Kolbnitz leitete die VERBUND-Zentralwarte Malta/Reißeck Sonntagabend den Abstau des Staubeckens Rottau bis hin zum freien Durchfluss der Möll ein. Behörden und Fischereiberechtigte wurden über diese behördlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme informiert.

Die Schleusen des Staubeckens Rottau sind geöffnet. Es herrscht also freier Durchfluss Foto © CAMILLA KLEINSASSER

Erst nach Durchzug der Hochwasserwelle wird VERBUND in den kommenden Tagen mit dem Wiederaufstau beginnen. Aktuell führt die Möll im Bereich Kolbnitz 152.000 Liter Wasser pro Sekunde. Heute Vormittag war es noch ein Zehntel des aktuellen Werts.

Laut Bürgermeister Walter Hartlieb haben die Feuerwehren die Lage in Kötschach-Mauthen gut im Griff. Den Vormittag nütze man, um Bäche, die eine Gefahr darstellen könnte, mit Baggern auszuräumen und um Vorkehrungen in überschwemmungsgefährdeten Wohnsiedlungen zu treffen. Im Lesachtal gibt es laut Bürgermeister Johann Windbichler kleinräuige Murenabgänge, unter anderem in der Ortschaft Obergail. "Die Bewohner dreier Häuser können derzeit den Güterweg in Obergail nicht benützen, weil aufgrund eines Murenabganges unterhalb des Gasthofs Wanderniki ein Teil des Weges verlegt ist.

Schulfrei für alle Pflichtschüler

Laut Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau wurde bekannt gegeben, dass alle Pflichtschulen des Bezirkes bis einschließlich Mittwoch, 31. Oktober, geschlossen bleiben. Was die höheren Schulen betrifft, wird derzeit noch im Landesschulrat beraten.

Montagvormittag holten Eltern ihre Kinder aus der Volksschule Molzbichl wieder ab. Aufgrund der angespannten Wettersituation haben alle Pflichtschüler im Bezirk Spittal bis einschließlich 31. Oktober schulfrei Foto © (c) Rieder Adalbert



