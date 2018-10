Mittelmeertief hat Kärnten erreicht. Besonders in Osttirol und Oberkärnten kann es bis Dienstag bis 400 Liter pro Quadratmeter regnen. Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft, Verbund senkte Stauseen.

© APA/dpa

Während es in Klagenfurt Samstagfrüh noch trocken oder in St. Veit sogar sonnig war, regnete es in Oberkärnten bereits. Teilweise ziemlich heftig. Im Laufe des Tages erreicht ein kräftiges Mittelmeertief ganz Kärnten und Osttirol und wird die nächsten Tage großteils für Starkregen sorgen. Die ZAMG und andere Wetterdienste haben bereits Starkregen-Warnungen ausgegeben, insbesondere für Osttirol und Oberkärnten. Zur Mittagszeit hat die ZAMG die Warnung auf die höchste Stufe gesetzt - derzeit für Hermagor, Spittal und Lienz.