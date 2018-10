Der Winter naht, die ersten Wintersperren stehen an. Ab Samstag ist die Malta Hochalmstraße in Gmünd gesperrt.

Die Hochalmstraße zur Kölnbreinsperre ist ab Samstag gesperrt © Klz/Weichselbraun

Mit dem Schlechtwettereinbruch am Samstag folgen auch die ersten Wintersperren auf Österreichs Pass- und Ausflugsstraßen. Betroffen sind unter anderem die Malta Hochalmstraße in Kärnten, teilte der ÖAMTC am Freitag mit. Auch die Ausflugsstraße von Gmünd zur Kölnbreinsperre werde nicht mehr befahrbar sein, hieß es.