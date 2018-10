Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch in Millstatt wird in Anlehnung an das Schinkenfest in San Daniele gefeiert © ARCHIV/SAN DANIELE TOURISMUS

Seit 25 Jahren pflegen Millstatt und San Daniele eine Partnerschaft, die durch wechselseitige Besuche der Volksschulen und einen Christbaum, den Millstatt seit 20 Jahren ihrer italienischen Partnergemeinde schenkt, gestärkt wird. In Millstatt wurde bis vor einigen Jahren das San Danieler Schinkenfest gefeiert, im Gegenzug waren Hoteliers aus Millstatt alljährlich mit Apfelstrudel, Sachertorte & Co. beim original San Daniele Schinkenfest in Italien vertreten.

Die 25 Jahre währende Freundschaft wird am 28. Oktober in Millstatt gefeiert. So sieht das Programm aus: Um 9.45 Uhr Eintreffen der Gäste auf dem Marktplatz, um 10.15 Uhr Gottesdienst in der Stiftskirche mit der Bürgermusik Millstatt, 11.15 Uhr Führung durch das historische Millstatt, um 12.30 Uhr Festakt im Kongresshaus, danach San Danieler Schinkenfest auf dem Rathausplatz. Geboten werden dabei San Daniele Schinken, Kärntner Schinkenspeck, Käse, Ofen-Kastanien und viele mehr.