Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kanal- und Wasserleitungen werden in der Stadt Spittal saniert. Breitband-Ausbau hinkt nach © Rie-Press/Archiv

Ein schnelles Internet ist eine Basis-Infrastruktur wie Wasserleitungen oder ein Kanalsystem, welches am Stand der Technik ist. In der Bezirksstadt Spittal wird in den kommenden Jahren die Innenstadt aufgegraben. Für die Instandsetzung von Trinkwasserversorgung und Erneuerung des Abwasserbeseitigungssystems investiert die Bezirksstadt bis 2025 rund 65 Millionen Euro. Insgesamt müssen im innerstädtischen Bereich etwas über 60 Kilometer Leitungen erneuert werden. Parallel dazu erfolgt die Erweiterung des Fernwärmenetzes. Geplant wäre auch die baulichen Voraussetzungen für den Breitband-Ausbau zu schaffen. Der Ausbau der Daten-Autobahn ist in Spittal allerdings ins Stocken geraten: Wurde beim ersten Bauabschnitt der Kanal- und Wasserleitungssanierung noch eine Leerverrohrung mitverlegt, so ist das für den zweiten Abschnitt, der im Sommer startete, nicht vorgesehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.