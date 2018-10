Geschäftsleben Damen werden am Hauptplatz fit

Kordula Gruber eröffnete in einem jahrelang leer stehenden Geschäftslokal in Spittal im Oktober ein Fitnessstudio.

Kordula Gruber macht Lust auf gesunde Bewegung © Claudia Lux

Wohlfühlen und gesund sein, das ist oberste Priorität im Studio MissFit am Spittaler Hauptplatz. Seit 1. Oktober wird im ehemaligen Schöps-Geschäftslokal fleißig trainiert. Kordula Gruber hat hier ihr Fitnessstudio für Damen eingerichtet und belebt damit die seit sieben Jahren leer stehenden Räumlichkeiten mitten in der Innenstadt. Die Gesundheitstrainerin hat ihren Fitnesspalast detailverliebt an die Wünsche und Bedürfnisse der Kundschaft angepasst. „Andere Studios sind oft sehr steril. Männer schauen vielleicht, welchen Hantelsatz das Studio bietet. Die weibliche Kundschaft achten auf Dekoration und Wohlfühlfaktor, auf Betreuung und gute Gespräche“, erklärt Gruber.

