Über die Ufermauer dringt das Wasser in den Kellerbereich ein © KK/STEINER

Gegen Wassereintritt in ihrem Keller kämpft eine Spittalerin seit April dieses Jahres. Ihr Haus aus dem 18. Jahrhundert steht neben dem Wehrbach in der Spittaler Jahnstraße. Der Bach, der für die Stromerzeugung genutzt wird, wurde laut ihren Angaben seit „Jahren nicht mehr gereinigt, kontrolliert oder saniert“. Bei Wasserhochstand wird der Bach seit Monaten nicht mehr reguliert, was zur Folge hat, dass der Keller der Hausbesitzer bereits mehrmals unter Wasser stand und die Grundmauern Wasserschäden aufweisen. Ihre Kritik richtet sich an jene, die das Gewässer für die Stromerzeugung nutzen und an den Eigentümer, der sich nicht um dessen Pflege kümmert.

Der Wehrbach im Bereich der Jahnstraße kurz vor dem „Überschwappen“ © KK/STEINER

