Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sepp Wölbitsch in seiner Paraderolle als „Kärntner Urvieh“ © Zore

Rund 40 Jahre lang war Sepp Wölbitsch von der Faschingsbühne nicht wegzudenken. Legendär ist „Mei potschertes Leben“, in der er sich als „Kärntner Urvieh“ bissig, ironisch und doch liebevoll mit seiner Frau „Flipper“ beschäftigt. Nun zieht sich der gebürtige Oberkärntner zurück. Nach mehr als 25 Jahren in Möllbrücke, vier Jahren in Sachsenburg und zuletzt zehn Jahren in Feistritz an der Drau.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.