Malta Tschechischer Bergsteiger konnte in der Nacht geborgen werden

Große Suchaktion im Bereich der Ankogelgruppe wurde beendet. Ein Tscheche konnte in der Nacht auf Mittwoch gerettet werden. Ein weiterer "Vermisster" dürfte schon lange im Tal sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Ungarn konnten Montagabend vom FLIR-Hubschrauber aus lokalisiert und gerettet werden, weitere Bergsteiger sind vermisst © FLIR

Eine große Suchaktion gab es am Dienstag im Bereich der Ankogelgruppe. Zwei Ungarn wurden Montagnacht vom Berg gerettet. Bei einer Befragung gaben die beiden an, dass sie einen weiteren Bergsteiger im Bereich der Hochalmspitze getroffen hatten. Bergrettung, Alpinpolizei und der FLIR-Hubschrauber standen daraufhin im Einsatz, um die Person zu suchen. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, dürfte es sich bei dem Bergsteiger um einen Tschechen handeln. Ein Auto mit entsprechendem Kennzeichen wurde gefunden. Und die weitere Befragung der ungarischen Alpinisten hat auch ergeben, dass sich noch eine zweite Person, ebenfalls ein tschechischer Staatsbürger, in den Bergen befinden dürfte.

Mehr zum Thema Malta Mysteriös: Polizei startet Aufruf nach unbekanntem Bergsteiger