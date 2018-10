Facebook

Höhepunkt des Films ist der Gleitschirm-Flug samt Fahrrad. Müller: „Wir wollten etwas Außergewöhnliches zeigen.“ © KK/Johannes Leitner

Mit dem Film „Way over the Mountains“ mit Bike-Szenen im Gebirge sorgten Stefan Müller und Freunde vergangenes Jahr für Aufsehen. Heuer arbeitet der Millstätter mit Florian Lerchbaumer seit Mai an „Stone Valley“. „Es handelt sich um einen Mountainbike-Film mit Extravaganz. Wir wollen immer wieder Außergewöhnliches zeigen“, erklärt Müller.

