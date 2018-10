Beau James Leonard ist im Finale der Casting-Show The Voice 2018. Er überzeugte die Jury mit eigenen Songs. Neun Finalisten sind noch im Rennen. Ob er den Bewerb gewinnt, steht am Samstag fest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Jury ist von ihm begeistert: Beau James Leonard ist im Finale von The Voice © KK/Commutainment.at, Gabriel

Keine Live-Übertragung, wenig Lampenfieber. Wie unspektakulär möchte man meinen. Trotzdem ist die Castingshow The Voice, die es seit mittlerweile 16 Jahren gibt, ein Format, das schon viele Stars hervorgebracht hat. „Wir sind bewusst kein Fernsehformat. Es geht um Stimme und Charisma und nicht um Quotenkönige“, schildert Veranstalter Reinhart Gabriel. Die bisherigen 16 Sieger hielten sich insgesamt 480 Wochen in den Charts. Ob Beau James Leonard aus Seeboden auch ein Chartstürmer ist, wird sich zeigen. Er ist einer der neun Finalisten in diesem Jahr. Bewerber hat es 500 gegeben. Überzeugt hat er die Jury als Singer-Songwriter. „Der Song ,dünnfett‘ hat uns vom Hocker gerissen, seine Stimme in hohen Lagen ist besonders“, sagt Gabriel, der den Newcomer durchaus als neuen Stern am Austro-Pop-Himmel sieht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.