Der gemischte Chor Großkirchheim lädt zum Herbstkonzert, in Kötschach-Mauthen wird gewandert, in Spittal findet ein Liederabend statt und in Gmünd werden Rüben kredenzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sänger des gemischten Chores Großkirchheim laden zum Herbstkonzert © KK/Heidi Schober

Herbstkonzert

Der gemischte Chor Großkirchheim lädt am Samstag, den 27. Oktober, um 20 Uhr, in das Nationalparkhaus in Großkirchheim zum Herbstkonzert. Neben dem gemischten Chor treten die Sängerrunde Heiligenblut und die Alphornbläser auf. Durch das Programm führt Victoria Lackner, Eintritt sind freiwillige Spenden.

48. Fit-Mach-Mit-Wandertag 2018

Am Freitag, den 26. Oktober veranstaltet der Österreichische Alpenverein im Bergsteigerdorf Mauthen einen "Gemeinsam gesund bewegen-Tag". Start ist um 9.30 Uhr im ÖAV-Freizeitpark und geboten werden drei verschiedene, markierte Wanderstrecken mit unterschiedlicher Distanz. Je nach Strecke werden goldene, silberne oder bronzene Wandernadeln vergeben. Weitere Infos unter: www.oeav-obergailtal.at

"Almut"

Zu einem Tag der offenen Tür und einer Sonderausstellung unter dem Titel "Almut" wird am Freitag, den 26. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, und am Sonntag, den 28. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, in den Alten Pfarrhof in Nötsch im Gailtal geladen.

Liederabend

Am Samstag, den 27. Oktober findet, um 19.30 Uhr im Ahnensaal des Schlosses Porcia, ein Liederabend mit den Sängern des MGV 1861 Spittal statt. Als Gastchor mit dabei ist die Gruppe "KleLiFeSt" unter der Leitung von Karl Preis. Der Eintritt beträgt 8 Euro.

1. Treffenbodner Ruabm-Fest

Zum 1. Treffenbodner Ruabm-Fest wird am Sonntag, den 28. Oktober, ab 10 Uhr, auf das Treffenbodner Feld bei Gmünd geladen. Neben Frühschoppen mit Live-Musik gibt es mit Wettmelken, Ponyreiten, Wettkegeln und Schminken ein buntes Kinderprogramm. Außerdem wird regionales Kunsthandwerk und Kulinarik präsentiert. Ab 14 Uhr spielt Thomas Krabath von den "Alpinos".

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin