Vom Bereich der Hochalmspitze wurden am Montag zwei ungarische Staatsbürger geborgen. Angeblich war noch eine dritte Person unterwegs. Die Polizei bittet diesen unbekannten Bergsteiger, sich dringend zu melden.

Die Polizei startet einen Aufruf © APA

Am Montag gegen 21 Uhr setzte ein bisher namentlich nicht bekannter Deutsch sprechender Bergsteiger telefonisch an die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten einen Notruf ab, wonach sich bei ihm ein ungarischer Staatsangehöriger im Winterraum der Gießener Hütte befinden soll und er ihm mitgeteilt habe, dass dessen Bergkameraden von der Bergtour auf die Hochalmspitze noch nicht zurückgekehrt seien. Von der Hütte aus würden sie Lichtzeichen im Bereich des Gipfels wahrnehmen. Die Bergrettungsortsstelle Lieser-Maltatal wurde verständigt und setzte sich ins Einsatzgebiet ab.

Der FLIR Hubschrauber der Flugpolizei Salzburg flog ins Einsatzgebiet und stellte um 22.12 Uhr fest, dass sich östlich der Hochalmspitze am Grat insgesamt drei Bergsteiger befinden, diese jedoch keine offensichtlichen Notsignale absetzen. Es wird jedoch vermutet, dass die Bergsteiger am Grat den Abstieg in Richtung Gießener Hütte nicht finden konnten.

Die Bergrettung Lieser-Maltatal war mit acht Einsatzkräften von der Gießener Hütte über den Rudolstädter Weg (Normalweg) in Richtung der Bergsteiger aufgestiegen und führt die Bergung am Landweg durch.

Im Einsatz befanden sich 14 Einsatzkräfte. Die beiden ungarischen Staatsbürger konnten noch in den Nachtstunden geborgen werden.

Bezüglich dem dritten Bergsteiger herrscht noch Rätselraten. Deshalb startet die Polizei einen Aufruf: "Die dritte, bis dato unbekannte männliche Person, die nicht zu den beiden ungarischen Staatsbürgern gehört, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Gmünd oder bei jeder anderen Polizeiinspektion melden", heißt es in einer Aussendung. Laut den beiden Ungarn soll nämlich noch ein dritter Bergsteiger unterwegs gewesen sein. Vermisstenanzeige gibt es aber keine.

Der Unbekannte war am Montag im Bereich der Hochalmspitze Richtung Steinerne Mandl unterwegs.