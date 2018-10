58-jährige Osttirolerin wollte eine Wanderung von Heiligenblut nach Kals unternehmen. Als sie am Montag nicht zur Arbeit kam, schlug ihre Tochter Alarm. Leichnam wurde am "Haritzer Steig" gefunden.

Mittels Handypeilung wurde versucht die Frau zu ortten © APA/Gindl

Eine 58-jährige Frau aus Osttirol ist am Wochenende bei einer Wanderung in Heiligenblut (Bezirk Spittal an der Drau) tödlich verunglückt. Der Leichnam wurde am Montag am sogenannten "Haritzer Steig" unterhalb der Kräuterwand (Seehöhe 1.520 m) von einem Mountainbiker entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben ihrer Tochter (36) wollte die Frau am Wochenende eine Wanderung von Heiligenblut nach Kals unternehmen. Da sie am Montag nicht zur Arbeit erschien, erstattete die Tochter eine Abgängigkeitsanzeige. Die Ermittlungen am Fundort ergaben keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden.

Auf der Suche nach der Frau hatte Polizei eine Handypeilung durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses der Peilung wurde sofort ein Sucheinsatz organisiert, an der sich 19 Einsatzkräfte der Bergrettung Heiligenblut mit fünf Suchhunden, sowie die Bergrettung Kärnten, zwei Alpinpolizisten und der Polizeihubschrauber beteiligten.

Am Montag um 14.20 Uhr wurde die 58-Jährige schließlich von einem Mountainbiker gefunden: Sie war tot. Der Leichnam wurde mittels Seil vom Polizeihubschrauber geborgen. Weitere Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesursache werden durchgeführt.