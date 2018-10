''Universum: Kraft des Wassers''Österreich ist mehr als nur ein "Land der Berge"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ORF

Der Ausstrahlungstermin ist kein Zufall: Wenige Tage vor dem Nationalfeiertag präsentiert die Universum-Redaktion des ORF ein neues Naturporträt über Österreich. Der rote Faden der Produktion ist ein nasser: „Die Grundidee war, einen Zweiteiler zu machen, der Österreich aus der Erzählperspektive des Wassers zeigt“, erklärt der erfahrene steirische Filmemacher Michael Schlamberger, der die Doku gemeinsam mit seiner Frau Rita drehte. Zugleich solle der Film zeigen, „wie schön Österreich ist und dass es mitten in Europa noch so viel Natur und Wildnis gibt.“

Wasser dient dabei als äußerst flexibles Vehikel einer Reise, die von höchsten Gipfeln bis zu den tiefsten Tälern und Ebenen reicht: Der erste Teil (ORF 2, 20.15 Uhr) handelt von Murmeltieren und Steinböcken am Großglocknermassiv, oder von Kranichen am Neusiedlersee. Als knifflige Herausforderung erwies sich das Filmen heimlich versteckter Kuckuckseier: „Um dem Kuckuck bei diesem heimlichen Geschäft zusehen zu können, haben wir zwei volle Brutsaisonen gebraucht. Wir mussten das undurchdringliche Schilfdickicht in ein perfekt getarntes Filmset verwandeln“, erzählt Rita Schlamberger von der Geduld fordernden Prozedur.

Universum: Bilder zur "Kraft des Wassers" ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF 1/7

Imposant sind nicht nur die Bilder, sondern auch eigens vom zweifachen Emmy-Preisträger David Mitcham komponierte Musik, eingespielt vom Janacek-Orchester. Für Michael Schlamberger ist die Musik „ein tolles Asset“ um sich auf dem internationalen Fernsehmarkt in die Auslage zu stellen: „Wenn man ein Österreich-Universum macht, sollte man auch eine Musik haben, die Österreich wiedergibt.“

Der zweite Teil der unter anderem durch Cine Styria und das Land Kärnten geförderten Produktion ist in einer Woche zu sehen und handelt von den heimischen Fluss- und Aulandschaften. Daniel Hadl er

Mehr zum Thema Universum Bilder zur "Kraft des Wassers"

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.