Die Katschberger Delegation sorgten in der Grazer Innenstadt für gute Laune © KK/Tourismusverband Katschberger

In zehn Tagen geht es für die Katschberger mit der Kutsche von Rennweg nach Wien zur Show „9 Plätze, 9 Schätze“. Dort stehen sie mit der Marienkapelle am Katschberg am 26. Oktober im Finale, wenn der schönste Ort Österreichs gekürt wird. Am Samstag war Stopp in Graz. Unter anderen freuten sich Kutscher Andreas Neuschitzer, Initiator und Hüttenwirt Peter Aschbacher und Rennwegs Bürgermeister Franz Eder und Manfred Sampl, Bürgermeister in St. Michael in Lungau, über den netten Empfang mit vielen gebürtigen Oberkärntnern, die nun in Graz leben. Eine Lungauer Abordnung unternahm einen Betriebsausflug nach Graz und applaudierten beim Eintreffen des Kutschengespanns. Unterstützt wurde die außergewöhnliche Reisegesellschaft von Musikanten, die zünftig Kärntnerisch aufspielten. Schaulustige freuten sich über den pferdestarken Auftritt Foto © KK/Tourismusverband Katschberg