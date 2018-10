Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag in Rangersdorf: Ein 30-Jähriger fiel samt einer Leiter zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Lienz gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Ein 30-jähriger Osttiroler wurde Samstagmittag bei Arbeite an einem Wohnhaus in Rangersdorf schwer verletzt. Der Mann führte Arbeiten an der Fassade durch und stand dabei am Baugerüst auf einer Leiter. Plötzlich kippte das Gerüst um und der Mann stürzte mit der Leiter zu Boden. Der Arbeiter erlitt schwere Kopfverletzungen und musste nach der Erstversorgung vom Hubschrauber C 7 ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden. Weitere Erhebungen werden noch geführt.