Der Beherbergungsbetrieb in Seeboden ist derzeit geschlossen, dementsprechend mager war auch die Beute jener Einbrecher, die durch die unversperrte Türe in das Gebäude spazierten. Sie durchsuchten die Räume.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag dürften bisher unbekannte Täter durch eine nicht abgesperrte Tür in einen derzeit geschlossenen Beherbergungsbetrieb in der Marktgemeinde Seeboden eingestiegen sein.