Spittal Spittal in alten Ansichten

Ausgewählte Fotos im neuen Kalender mit alten Ansichten von Spittal © KK/Stadtarchiv

Wer kann sich erinnern: das Lieserbad, das Gobelinzimmer im Schloss Porcia oder die Kirche St. Thomas in Edling vor ihrem Umbau? Diese und andere Motive finden sich im neu erschienenen Kalender „Spittal an der Drau in alten Ansichten 2019“.