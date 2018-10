Facebook

Jakub Jerzy Radziwonski segnete das MIVA-Auto in Mühldorf © KK/MIVA

In den Pfarren Sachsenburg, Möllbrücke und Mühldorf wurdem Fahrzeuge der MIVA Austria (Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft) gesegnet. Die MIVA ist ein österreichisches Hilfswerk mit Sitz in Stadl-Paura in Oberösterreich. Seit fast 70 Jahren werden die Spenden für die Beschaffung von Fahrzeugen für Missions- und Entwicklungshilfe-Projekten in Afrika, Lateinamerika und Asien verwendet. Im vergangenen Jahr konnten mit Spendeneinnahmen in der Höhe von rund 5,3 Millionen Euro über 1700 Fahrzeuge in 55 Ländern finanziert werden.

Fahrzeugsegung in Möllbrücke Foto © KK/MIVA