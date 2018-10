Facebook

Weiterhin bleibte es heute, Sonntag, überwiegend sonnig. Es wird aber langsam kühler bei 13 bis 17 Grad. Vom Norden kommend streift eine Kaltfront unser Land. Ihre Auswirkungen auf unser Wetter sind jedoch recht gering. Ein paar Wolkenfelder könnten im Tagesverlauf durchziehen, zumeist bleibt es jedoch tagsüber recht sonnig und freundlich. Vor allem im oberen Mölltal und im Maltatal macht sich zunehmend nordföhniger Wind bemerkbar. "Der Nordwind kann vor allem oben auf den Bergen in freien Lagen, vereinzelt aber auch in den Niederungen etwas stärker sein", sagt Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen am Nachmittag im Raum Spittal an der Drau und vor allem auch im gesamten Gailtal noch einmal über die 15 Grad Marke an.