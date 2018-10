Facebook

Mit Maltatal weht heute ein Nordföhn © Nicole Kari

Die Temperaturen liegen heute, Samstag, zwischen 14 und 18 Grad. Der Nordwind in der Höhe wird langsam stärker und somit machen sich am ehesten im oberen Mölltal sowie im Maltatal bereits leichte, nordföhnige Effekte bemerkbar. Dazu scheint tagsüber überall in unserem Land zumeist die Sonne und die vom Norden eintreffenden Wolkenfelder bleiben zumeist harmlos. "Heute ist ein Tag für Unternehmungen in der Natur und man sollte die Zeit für solche Vorhaben nutzen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag zum Beispiel im Gail- und Drautal auf Werte nahe 18 Grad. Damit ist es vorerst nur unwesentlich frischer als zuletzt, der Trend in den kommenden Tagen zeigt aber eindeutig nach unten.