Hans Unterlerchner, Monika Walder, Heidi Unterlerchner, Karin Pfeifhofer, Karin Schlieber in ihrem „Bauernschmaus“ © WILLI PLESCHBERGER

Die Auswahl im „Bauernschmaus“ in Grantsch (Millstatt) ist so groß, dass man tagelang in keinen Supermarkt fahren müsste. Milch, Käse, Butter, Brot, Nudeln, Eier, Selchwaren, Kuchen, Reindling, Marmeladen, Tiefgekühltes wie Kärntnernudeln, Lasagne oder Leberknödel und sogar handgestrickte Socken – alles von Landwirten aus der Region erzeugt – gibt es dort auf Selbstbedienungsbasis in einem Holzhäuschen rund um die Uhr zu kaufen. Karin Pfeifhofer hatte im Mai 2017 die Idee dazu: „Es funktioniert ganz einfach. Jedes Produkt hat ein Preisschild. Mit dem Taschenrechner kann man die Preise addieren. Man braucht dann nur noch das Geld und die Preisschilder in die Kassa werfen. Die Leute sind ehrlich, meistens ist Trinkgeld dabei.“