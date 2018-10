Facebook

Dem Biobauer Hannes Hönegger liegt das Tierwohl am Herzen © Nicole Kari

"Wir glauben daran und haben alles eingesetzt“, sagt Familie Hönegger. Der Lungauer Familienbetrieb Tromörthof in Lessach, Salzburg, investiert 700.000 Euro in eine Bioschlachthalle direkt beim Hof. Laut Angaben von Bio Austria gibt es in ganz Österreich nur einen weiteren Schlachtbetrieb, in dem ausschließlich Bio-Vieh geschlachtet wird. Und zwar in der Steiermark. „Der Tromörthof ist besonders, da es kein Marketingprojekt eines Großkonzerns ist“, schildert Peter Hecht von Bio Austria. Familie Hönegger nimmt also eine Vorreiterrolle ein. „Mit dem konventionellen Schlachten in Schlachthöfen tue ich mir schwer. Biobauern haben viele Auflagen zum Wohle der Tiere zu erfüllen. Aber dann, wenn es zur Schlachtbank geht, gibt es keine Unterschiede zwischen bio oder Massentierhaltung“, kritisiert Hannes Hönegger, der vorher in der Werbebranche arbeitete, im zweiten Bildungsweg Metzger wurde und den Hof übernehmen wird. Einen ethisch korrekten Umgang mit Nutztieren in Schlachthöfen sieht er nicht sichergestellt. „Ich hatte kürzlich eine Weiterbildung in einem Kärntner Schlachthof und habe Tage gebraucht, um das alles zu verdauen“, schildert der Lungauer.

