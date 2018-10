Facebook

Veronique Brandstätter, Melanie Scharf, Barbara Egger, Anna Pacher, Stefanie Fercher, Ingeborg Mellitzer, Bianca Staudacher und Sabrina Obergriessnig bei der Blumenaktion im Marienheim © (c) Rieder Adalbert

Große Freude herrschte gestern bei den Bewohnern des Marienheims in Spittal. Die Floristen-Lehrlinge des zweiten Lehrgangs, den sie kürzlich an der Fachberufsschule in Spittal abgeschlossen haben, stellten sich mit Blumenarrangements bei den Bewohnern des Spittaler Alten- und Pflegeheims ein. Mit dabei waren auch Berufsschul-Direktorin Ines Hofer, Fachlehrer Herbert Twardon, Eva Saxer, die Leiterin des Heim- und Pflegedienstes, sowie der Spittaler Vizebürgermeister Andreas Unterrieder als Vertreter der Stadtgemeinde Spittal. Die Schülerinnen, die mit viel Geschmack und Geschick die Blumen zusammenstellten, hatten große Freude an der Aktion und begründeten ihre Berufswahl: „Es ist ein sehr kreativer Beruf, bei dem man viel selbst gestalten kann.“