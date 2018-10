Facebook

Angebot der Goldeck Bergbahnen ändert sich: Kombi Skipass und Eintritt Drautal Perle fällt weg © KK/TB Spittal, Auer

Von der Piste in die Drautal Perle. Mit diesem Angebot startete der Sportberg Goldeck gemeinsam mit dem Spittaler Hallenbad in die vergangene Wintersaison. Beim Kauf eines Skipasses war der Eintritt im Hallenbad dabei. Die Kombination Skipass und Hallenbad wird es heuer in der Form nicht mehr geben, obwohl dies für Einheimische sehr interessant war. Susanne Duschek-Fercher, Geschäftsführerin der „Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebsstätten GmbH“, betont, dass die Kooperation mit den Bergbahnen Goldeck nach wie vor sehr gut funktioniere: „Wir haben uns aber dafür entschieden, dieses Angebot heuer auszusetzen, was nicht heißt, es im nächsten Jahr nicht wieder aufzunehmen.“

Ein Zuckerl für Skifahrer gibt es trotzdem. „Bei der Tagesskikarte ist ein zweistündiger Besuch in der Drautal Perle dabei“, erklärt Stefanie Unterweger vom Marketing der Bergbahnen Goldeck GmbH. Auch könne man mit dem Skipass die Halbjahreskarte für das Hallenbad – gültig bis April – um 20 Prozent ermäßigt kaufen. Heuer wird es erstmals eine Winter-Kärnten Card geben, bei der die Drautal Perle und das Goldeck dabei sind. Einmal pro Tag kann eine Tal- und Bergfahrt mit der Kärnten Card gemacht werden, ohne Sportgeräte, wie explizit angeführt ist. „Für Tourengeher gibt es eine eigene Tourenskikarte“, erklärt Unterweger. Schlittenfahrer sind natürlich geduldet, aber „wir haben keine ausgewiesene Rodelstrecke“. Was sich aber anbietet, sind Schneeschuhwanderungen, auch entlang des im vorigen Winter angelegten Skitourenparcours für Anfänger.

Besitzer der Winter-Kärnten Card können zu zweit die Drautal Perle für zwei Stunden gratis besuchen, sofern sie zwischen 12 und 14 Uhr den Eintritt lösen.

