Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schüler haben auch einen Lesenachmittag organisiert © KK/Katholische Jugend, FELIXGGLABATS

Challenge your Limits“, so lautete das Motto der diesjährigen und zum neunten Mal veranstalteten Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“, einem Projekt von Katholischer Jugend, youngCaritas und Hitradio Ö3.

Tausende Jugendliche in ganz Österreich zeigten ihr Engagement und halfen seit Mittwoch 72 Stunden lang in 300 Einzelprojekten. In Hermagor waren 20 Schüler der HLW Hermagor aus dem Zweig „kreativ-sozial, technisch“ mit ihrer Professorin Eva-Maria Scherzer, bei der AVS-Tagesstätte im Einsatz. Gemeinsam mit sechs Klienten und deren Betreuern wurden verschiedene Kleinprojekte umgesetzt. Unter anderem gemeinsam gekocht, eine Geburtstagsfeier organisiert und ein Hochbeet gebaut. Sie fanden Zeit für einen „Wellness-Vormittag“ und einen Nachmittag mit Lesungen in der Bücherei. „Heuer ging es speziell darum, sich aus der Komfortzone zu bewegen, in ungewöhnliche Lebenswelten einzutauchen und eigene Grenzen zu überwinden. Weil es an so vielen Orten und in vielen Leben in unserem Land soziales Engagement braucht“, sagt Koordinator und Projektreferent Peter Artl von der Katholischen Jugend Kärnten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.