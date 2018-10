In Mörtschach verletzte sich ein 47-jähriger Mann bei Arbeiten mit einer Kreissäge. Er wurde mit dem Hubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann wurde mit dem Hubschrauber ins UKH geflogen © Markus Traussnig

Am Donnerstag war ein 47-jähriger Mann mit Arbeiten auf einer Landwirtschaft in Mörtschach beschäftigt. Dabei verletzte er sich mit einer Kreissäge an der rechten Hand.