Spittal/Drau"Aufpasser" für Sportstätten gefordert

Besucherrückgang und Rückstand bei technischer Ausstattung wird der Drautal Perle attestiert © Andrea Steiner

Am Boden der Tatsachen angekommen sind die Mandatare der Stadtgemeinde Spittal in puncto Drautal Perle und Betriebs GmbH. Auf Wunsch von Stadtrat Franz Eder (ÖVP) und Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ) fertigte die neue Geschäftsführerin der „Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH“ (SBG), Susanne Duschek-Fercher, einen Übernahmebericht an, dessen Ergebnis in der jüngsten Gemeinderatsitzung für heftige Kritik sorgte. „Der Wirtschaftsplan, der uns im Vorjahr vom damaligen Geschäftsführer vorgelegt wurde, hat mit falschen Zahlen operiert. Die Planungsansätze sind unrealistisch. Das formuliere ich jetzt sehr vorsichtig“, sagte Eder, der Bürgermeister Gerhard Pirih, als verantwortlichen Referenten der SBG vorwarf „dass er zugeschaut und nichts unternommen hätte“. Staudacher kritisierte, dass der Gemeinderat nicht ehrlich informiert wurde. „Der Übernahmebericht zeugt von wesentlichen Versäumnissen der damals tätigen Geschäftsführung und möglicherweise des Bürgermeisters. Aufgrund falscher Wirtschaftspläne erfolgte eine Maßnahmenplanung, die dazu führte, dass der Stadt wirtschaftlicher Schaden entstand“, sagte Staudacher, der von den Zahlen, die erstmals offen gelegt wurden, „schockiert“ ist. Die FPÖ forderte mittels Antrag die Bestellung eines Aufsichtsrates für die SBG. „Das könnte ohne Weiteres der Stadtrat sein. Daraus würden keine zusätzlichen Kosten entstehen und die Agenden würden nicht mehr nur von der Geschäftsführung und dem Bürgermeister entschieden“, argumentierte Staudacher. „Als erschütternd“ bezeichnete Eder das Ergebnis der Überprüfung: „Unsere Befürchtungen wurden leider voll bestätigt.“

