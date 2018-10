Wetter Hochnebel verzieht sich bald

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sonne lacht nach dem Hochnebel über den Tag. In Kirchbach werden es bis zu 19 Grad. © Lux

Hochdruckeinfluss bestimmt am Freitag weitgehend unser Wetter und die einströmenden Luftmassen sind auch noch recht mild. Zunächst kann es jedoch vor allem im Drau- und Gailtal sowie im unteren Mölltal Hochnebelfelder geben. Diese sollten sich vormittags dann auflösen. Außerhalb des Nebels scheint hingegen zumeist wieder die Sonne und erst in den Nachmittagsstunden entwickeln sich über den Bergen ein paar kleine Quellwolken. "Die Temperaturen sind weiterhin zu hoch für die herrschenden Jahreszeit und somit ist auch Frost in der Früh kaum ein Thema", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger. Nachmittags steigen die Temperaturen in den Niederungen deutlich an und erreichen zum Beispiel in Millstatt und in Kirchbach Werte nahe 19 Grad.