Polizei griff eine drogensüchtige Italienerin in Spittal auf, die Drogen bei sich hatte. Bei der Hausdurchsuchung der Wohngemeinschaft, in der sie lebte, wurden auch bei zwei Männern Drogen und Suchtmittelutensilien gefunden.

© Apa/Jäger

Am Mittwoch in den Vormittagsstunden wurde im Stadtgebiet von Spittal eine 23-jährige Italienerin angetroffen, die im Verdacht stand, Suchtmittel konsumiert zu haben. Im Zuge der Amtshandlung konnten Drogen in geringer Menge und Suchtmittelutensilien bei der 23-Jährigen sichergestellt werden.