Einen Konsolidierungsprozess setzte die Stadtgemeinde Spittal in Gang. 1,8 Millionen Euro Einsparungspotenzial wurden erarbeitet.

Gemeinderatssitzung im Schloss Porcia: Auf der Suche nach frischem Geld wurde man fündig © Pleschberger

Die Stadtgemeinde Spittal steht vor großen Aufgaben: Ein desolates Straßennetz, der Bau eines neuen Jugendzentrums, Rathausplatz neu, die Generalsanierung der Volksschulen und der Musikschule sowie die Umgestaltung zu Bildungszentren oder das Innenstadtprojekt sind nur einige der kostenintensiven Projekte, die für die kommenden Jahre zur Realisierung anstehen. Um sich Luft für Investitionen zu schaffen, beschlossen die 31 Gemeinderäte das Einsparungspotenzial in der Stadtgemeinde ans Licht zu bringen. Eine externe Steuerberatungskanzlei wurde im Frühjahr mit der Prozessbegleitung beauftragt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 1,8 Millionen Euro wurden „gefunden“. „Vier Arbeitsgruppen haben in den Sommermonaten intensiv daran gearbeitet, Potenziale zu orten“, sagte Finanzreferent Stadtrat Christian Klammer (SPÖ) bei der Gemeinderatsitzung Dienstagabend im Schloss Porcia. Tabu war beim Arbeitsprozess nur das Thema „Personalabbau“, ansonsten konnte jeder Bereich neu gedacht und auf Einsparungen abgeklopft werden. Der erarbeitete Maßnahmenkatalog formuliert 290 Vorhaben. Eines davon betrifft das Kulturbudget der Stadt Spittal. Insgesamt stehen für sämtliche kulturelle Belange (Museen, Ensemble Porcia, Chorwettbewerb, Konzerte, Bücherei, Ausstellungen, Musikkapellen usw.) im Jahr rund 800.000 Euro zur Verfügung. Der Konsolidierungsprozess ergab ein Einsparungspotenzial im Kulturbudget im ersten Jahr von 30.000 Euro, im dritten Jahr von 50.000 Euro. Dies führte zu heftiger Kritik von Kulturreferent Stadtrat Franz Eder (ÖVP). „Spittal definiert sich als Kulturstadt. Hier den Sparstift anzusetzen, kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein“, so Eder, der darauf hinwies, dass bereits neue Sponsoren gefunden und Eintrittspreise erhöht wurden.

