Interkommunales Vorzeigeprojekt für Landgemeinden wird am Freitag eröffnet.

Im Bildungszentrum St. Stefan/Gail ist das neue Betreuungsangebot untergebracht © Salcher

In einer Rekordbauzeit von nur neun Wochen ist ein gemeindeübergreifendes Vorzeige-Projekt am Bildungszentrum St. Stefan im Gailtal entstanden. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Nötsch im Gailtal hat man eine gemeinde- und bezirksübergreifende Kindertagesstätte sowie großzügige Betreuungsräume für die Ganztagsschule geschaffen, die am Freitag eröffnet werden.

