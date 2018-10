BH ermittelt gegen ein illegal verhängtes jagdliches Sperrgebiet in Malta. Der zuständige Verwalter der Forstverwaltung Perschitz betont, keinesfalls gegen Wanderer zu sein.

Markierte Wanderwege sind vom Sperrgebiet ausgenommen © KK/PRIVAT

Wir verbieten Naturnutzern nicht, markierte Wanderwege zu nutzen“, betont Franz Reiner, Verwalter des Forstbetriebes Perschitz in Malta. Wie berichtet, ermittelt die Bezirkshauptmannschaft wegen einer Tafel, die am Schranken zum Eingang des Weges in die Perschitz Alm angebracht wurde. Sie weist das Gebiet als jagdliches Sperrgebiet, dessen Betreten verboten ist, aus. Reiner sagt, dass ein Zusatzschild, wonach die Benützung der markierten Wanderwege erlaubt sei, von jemandem entfernt worden sei.

